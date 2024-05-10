نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

تحدثت خلال سلسلة مقالات من طرف خفي منذ بدايتها حول الخطوط الرئيسية للمؤامرة التي تتعرض لها مصرنا الحبيبة و المنطقة العربية كليًّا من قبل بني صهيون الذين يسعون بشتى الطرق و الوسائل الاستحواذ على الأراضي المصرية وجزء من الأراضي العربية لتأسيس دولة اليهود الكبرى، من نهر النيل في مصر مرور ببلاد الشام و شبه الجزيرة العربية وصولا لنهر الفرات في العراق بلاد الرافدين، و شرحت عمليات التجنيد التي تمت لبعض الشباب العربي و بعض الشخصيات العامة من فنانين و رياضيين و أساتذة جامعات و سيدات مجتمع، لنشر فكرة أحقية بني صهيون في بناء الوطن الكبير، و خلق جيل جديد يؤمن بالصهيونية و أحقيتها في بلاد العرب.

اليوم استكمل حديثي حول المخطط الشيطاني و كيفية تغير التركيبة الاجتماعية و كذلك تحويل ثقافة المجتمع من القمة للقاع و العبث بالمعتقدات و الثوابت الدينية بإجراء عمليات تدريب و دراسة مكثفة طبقا لمنهج متقن تم إعداده و تجهيزه بجامعة تل أبيب للدراسات الإسلامية، و سبق و شرحت ذلك خلال مقالة سابقة حملت عنوان " دعاة بنكهة إسرائيلية "

عمل بني صهيون على السير في خطين متوازيين للوصول للحلم المنشود، الخط الأول العبث بالمعتقدات و الثوابت الدينية تارة ب ابتكار جيل جديد يدعو للتعايش مع الصهيونية بممارسة ما يسمي بالدين الإبراهيمي أو الاتفاق الإبراهيمي الذي يتبنى عملية هدم المعتقدات الدينية من خلال انشاء عدد من المنظمات تتولى أداراتها بعض الشخصيات العامة التي تم تدريبها جيدا بجامعة تل أبيب للدراسات الإسلامية، تعمل على نشر مفاهيم الدين الإبراهيمي تحت عنوان الفكر التنويري، للقضاء على التعصب كما يروجون ليلتف حولهم مسطحي الفكر و عدماء الثقافة و المعرفة بالثوابت الدينية الصحيحة، و كان للدين الإسلامي النصيب الأكبر من تلك الحرب الدينية.

التقيت بعدد لا بأس به من النخبة التنويرية كما يطلقون على أنفسهم بحكم عملي كصحفية، و تناقشت معهم كثيرا حول معتقداتهم و أفكارهم وجدتهم يسعون لهدفاً واحداً و هو ان يصبح الشعب المصري و العربي شعب لا ديني، لا يعترف بحدود، بمعنى ألا يكون هناك ما يسمي بدين سماوي يفرض عليهم الإيمان به، حتى يستطيعوا الزواج بكل حرية دون عائق عقائدي بمعنى أوضح ان يتزوج الصهيوني من مسلمة أو مسيحية أو مسلمة من مسيحيا أو العكس دون ان يكون هناك قيودا تفرضها الديانات السماوية.

بخلاف إباحة كل المحرمات التي تحرمها الديانات السماوية و اختلاط الأنساب و زواج المحارم مثل زواج الابن من امه أو زواج الابنة من ابيها أو أخيها و الجمع بين الأختين و تعدد الأزواج للمرأة على أن ينسب الأبناء نتاج ذلك الزواج المتعدد للأم بدلا من الاب و المساواة في الميراث.

في حقيقة الأمر صعقت من هول ما سمعته خلال المناقشات معهم وجدت اننا في أخر الزمان و لم يتبق لنا سوى ظهور المسيخ الدجال لتقوم الساعة.

و تارة أخري العمل على تغير الهوية الثقافية للشعب المصري و النزول بها لمنحنى و منحدر لا يرتقى بتاريخ وعظمة الشعب المصري، و تغير ملمحها الأساسي و استبدالها بهوية أخري بعيدة كل البعد عنها بتقديم نماذج مندسة على الثقافة المصرية، لن استفيض في شرحها خلال سطور ذلك المقال و لكن سوف اتحدث عنها باستفاضة و استرسال خلال مقالة منفصلة.

و الخط الثاني الذي يسير عليه بني صهيون لتحقيق الحلم المزعوم هو التحركات العسكرية الباردة بواسطة خِطَّة عنق اليابسة التي افصح عنها الفريدت ماهان ضابط البحرية الأمريكي اليهودي ب كتابه الصادر عام1898 الذي حمل عنوان القوة البحرية و الولايات المتحدة و تمت مناقشة نظريته عام 1902، التي تهدف للسيطرة على طرق التجارة الدولية في الشرق، فكان الهدف الأسمى الاستحواذ على قناة السويس بشتى الوسائل للسيطرة على عنق الأراضي الأسيوية و الأفريقية عن طريق تحقيق حلم بناء مملكة صهيون الكبرى، لضمان الاتصال بين الغرب و الشرق للسيطرة على تجارتها و مناجم البترول و الذهب و المعادن، لامتلاك العالم و السيطرة عليه، و السبيل لتحقيق نظرية أو خِطَّة عنق اليابسة هو إقناع الشباب اليهودي المتدين و المتشدد بأهمية استعادة ملك سليمان و إعادة بناء الهيكل عن طريق بناء دولة اليهود الكبرى على أنقاض الدول الإسلامية، ذلك المعتقد المتشدد الذي نمى و ترعرع و تغذى على التعصب تجاه العرب فأصبحوا يستحلون دماء العرب من أطفال و شيوخ و نساء دون ان يهتز لهم جفنا، وجاء احتلالهم لأرض الدولة الفلسطينية بموجب وعد بلفور الذي أصيغ عام 1917.

و اعتمدت خِطَّة عنق اليابسة على الإعداد العسكري الضخم و نشر التعصب و نبذ الأخر و الاستفزاز الديني و العقائدي و العسكري و العمل على دغدغة المشاعر الإنسانية للشعوب و إظهار حكامها متواطئين خنوعين يسعون فقط لتأمين ملكهم دون النظر لمصلحة الشعوب حتى يسهل السيطرة الكاملة على كل مقدرات تلك الدول و التحكم بها بفضل نشر عملاء لهم داخل تلك البلاد كل مهمتها الأساسية دفع الجماهير للضغط نحو تحقيق أهداف المخطط و تنفيذه دون إدراك، و سبق و كشف عن تلك الايدولوجية المنهجية أوسكار ليفي عام1896 خلال مقدمة كتابه بروتوكولات الذي تم اعتماده كبروتوكولات الخِطَّة السرية للسيطرة على العالم.

و ذكر ليفي خلال البروتوكول الرابع : أن كل دولة يجب ان تمر بعدة مراحل متنوعة لضمان وصولها لمرحلة الفوضى بإطلاق ما يسمى بثورة العميان يكون هدفها تدمير و تخريب كل ما يقابلها من معتقدات دينية و بنيه أساسية للوصول لحكم الغوغاء ثم مرحلة اللا دولة وصولا للفوضى الكبرى، لتكون مؤهلة للدخول ضمن مملكة بنى صهيون أرضا و ايمانا و اعترافا بالمعتقد الصهيوني و إتباع شعائرهم، و يكون موضعهم بتلك المملكة موضع العبيد كما كان قبل مجيء الإسلام.

اكتفي بهذا القدر و نستكمل الحديث خلال المقالة القادمة ان شاء الله .