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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بزيادة الرقعة الزراعية يعكس الرؤية الحكيمة لبناء مستقبل مزدهر للدولة

أحمد نويصر، عضو مجلس
أحمد نويصر، عضو مجلس النواب

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمال على زيادة الرقعة الزراعية من خلال استمرار العمل في مشروع مستقبل مصر، وتوفير كافة الخدمات اللازمة من كهرباء ومياه ومرافق.

 

وقال نويصر في تصريحات صحفية له، إن هذه التوجيهات تعكس الرؤية الحكيمة والتصميم الراسخ على بناء مستقبل مزدهر للدولة.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي دليل على أهميته كركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء الآمن والصحي للمواطنين.

 

 

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن زيادة الرقعة الزراعية تعتبر خطوة جوهرية نحو تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز الاقتصاد القومي.

 

وأشار  عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بالمشروعات الزراعية ستسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.


ولفت النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن تطوير القطاع الزراعي وتحقيق طفرة في الرقعة الغذائية يستلزم توفير التدريب والتعليم للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التكنولوجيا بما يساعد في تحسين الإنتاج وزيادة الربحية.

 

وتابع عضو مجلس النواب، أن اتجاه الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي جعلها جاهزة للتعامل مع أزمات الغذاء من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزراعة أصناف عالية الإنتاج لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، ما ساهم في تقليص معدلات الاستيراد وزيادة المنتج المحلي من الزراعات والمحاصيل الاستراتيجية.

أحمد سعد نويصر عبدالفتاح السيسي زيادة الرقعة الزراعية كهرباء مشروع مستقبل مصر

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