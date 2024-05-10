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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أسكتيا| مشروع تخرج طلاب كلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان للتوعية عن أسلوب "المينماليزم"

صدى البلد

‏قدمت مجموعة من طالبات كلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان حملة توعوية بعنوان « أسكتيا » تحت شعار « عيشها معانا ببساطة » وذلك ضمن مشروع تخرجهن بشعبة العلاقات العامة والإعلان.

و أسكتيا هي حملة توعوية تهدف إلى التوعية بأسلوب “المينيماليزم”، وهو عبارة عن أسلوب حياة جديد لتوعية الأفراد والمجتمع باستراتيجية الحد الأدني أي توفير الإحتياجات والحد من الرغبات لمحاولة تغيير نمط سلوكي استهلاكي خاصة في ظل ما يشهده العالم من تضاعف معدلات الاستهلاك وانتشار ثقافة المجتمع الاستهلاكي .

ويرجع اختيار اسم « أسكتيا » نسبة إلى أول شخص طبق مبدأ المنيماليزم وعمل به فى حياته وهو (ديوجين) الفيلسوف اليوناني الذي يعتبر مؤسس الفلسفة التي تقوم على مبدأ و قيمة البساطة والتقليل فى الحياة.

 لهذا وقع الاختيار على كلمة « أسكتيا » وهى كلمة يونانية تعنى الزهد و البساطة والتقليل .
 

وقامت الحملة بالمشاركة في حملة إفطار صائم مع بنك الطعام خلال شهر رمضان وزيارة إلي جمعية أولادي يوم اليتيم ودار الأحباب يوم عيد الأم والمساهمة في تعبئة معونات غزة بالهلال الاحمر .

وتأتي الحملة تحت إشراف الدكتورة "سمر عبدالكريم " .


أما الطالبات المشاركات في المشروع : مني يوسف، إیمان احمد، منه الله طارق، ياسمين إيهاب، نادين احمد، يمنه حسين، سهیله جمال، شاهنده منصور، جهاد شعبان، آية محمد، يوستينا طلعت، ليديا جرجس، ريم محمد، روان ممدوح، روان اشرف، حبيبة محمد، اسماء عبد الوكيل، بثينه مجدي، نور امین، يارا شريف، رضوی ثروت، الاء محمد، ندى عادل، دميانه عماد، ايه محمد .

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