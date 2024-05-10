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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أسعار الذهب الآن في مصر.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

شعبة الخضار والفاكهة: الدولار ليس له علاقة بالأسعار

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن الدولار ليس له علاقة بالخضار و الفاكهة، أحنا دولة تزرع الخضار والفاكهة.

 

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

أكد مصدر رفيع المستوى أن الجهود المصرية خلال الأسابيع الماضية حققت تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة ولكن الحكمة في إدارة التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل .

 

شعبة الخضار والفاكهة: الدولار ليس له علاقة بالأسعار

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن الدولار ليس له علاقة بالخضار و الفاكهة، أحنا دولة تزرع الخضار والفاكهة

 

الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية|تفاصيل

قال مؤمن الجندي، الكاتب الصحفي، إن مباراة الذهاب ستكون صعبة للغاية على نادي الزمالك وخاصة في وجود الجماهير المغربية، معقبًا:" جماهير المغرب بتكون صعبة في الاستاد".

 

برلين: قد نحذو حذو واشنطن في إرسال أسلحة لإسرائيل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن بلاده قد تحذو حذو واشنطن بشأن إرسال أسلحة لإسرائيل إذا نفذت عملية واسعة في رفح الفلسطينية.

 

75 جنيها.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة تشهد انخفاضات، وأقصى سعر للمستهلك يكون بـ 85 جنيه للكيلو، وأن الدواجن انخفضت 35% مقارنة بالأشهر الماضية.

 

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة بمعظم المحافظات، بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 مايو 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

 

أسعار الذهب الآن في مصر.. بكام عيار 21 النهارده

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

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