شعبة الخضار والفاكهة: الدولار ليس له علاقة بالأسعار

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن الدولار ليس له علاقة بالخضار و الفاكهة، أحنا دولة تزرع الخضار والفاكهة.



وأوضح يس شعبة الخضار والفاكهة، خلال تصريحات تلفزيونية، الخضار والفاكهة ليس لها علاقة ولا بـ انخفاض او ارتفاع ولا بتداول الدولار لان أحنا منتجين للمنتجات الزراعية بل بالعكس أحنا بنصدر ما يزيد عن 7 مليون و 500 الف طن لكل دول العالم وما يزيد عن 120 دولة بتاخد خضار وفاكهة من جمهورية مصر العربية أحنا معندناش أزمة في الخضار والفاكهة.



واستكمل حاتم، أن عندنا اليات العرض والطلب ممكن الأسعار ترتفع وتنخفض والشئ الوحيد اللي ممكن يرتفع ويرجع تاني لمعدلاته الطبيعية الخضار والفاكهة من خلال زيادة المعروض من الإنتاج أو انخفاض المعروض من الإنتاج لانتهاء العروات الزراعية وبداية العروات الأخرى.

