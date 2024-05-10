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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تعلن موعد تشغيل مترو بولاق.. إنفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تشغيل مترو أنفاق بولاق. 

واوضح الانفوجراف انه سيتم، بدء التشغيل التجريبي بالركاب اعتبارًا من صباح الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومترات.

واشار الانفوجراف إلى ان الخط يمتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول)، ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة.

واوضح ان التشغيل التجريبي ياتي بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء.

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