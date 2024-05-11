أشرف عبد الغني: الدور المصري في القضية الفلسطينية محوري للغاية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي اشرف عبد الغني، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية محوري للغاية ، لافتا الي أن مصر لعبت دورا شديد الاهمية الاشهر الماضية .

وتابع أشرف عبد الغني خلال لقائه لبرنامج " التاسعة " على فضائية " الاولى " ، أن مؤتمر القاهرة للسلام وضع قواعد شديدة الاهمية في ارساء الامور ، ووضع الامور في نصابها الصحيح .

وواصل : مصر خلال الاشهر الماض شاركت في العديد من القمم التي ناقشت الاوضاع في قطاع غزة ، واجرت ٩٧ اتصالا ولقاء موسعا .

واردف : مصر تعاملت بحكمة شديدة مع القضية الفلسطينية ، ولولا هذه الحكمة لما كبحت جماح العدوان الاسرائيلي .