تباين أداء أسواق الخليج .. والمؤشرات المصرية تواصل خسائرها الأسبوعية

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين في آخر جلسات الأسبوع مع استمرار الشركات بإعلان نتائجها الربعية بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط.

مؤشر سوق دبي يسجل أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين

• مؤشر فوتسي أبوظبي يسجل أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف

• مؤشر بورصة قطر يسجل أول مكاسب أسبوعية في شهر

• مؤشر الكويت الأول يسجل أعلى مكاسب أسبوعية في نحو 3 أشهر

• المؤشر السبعيني المصري يتراجع للأسبوع الرابع على التوالي

السوق السعودي:

انخفض مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.4% مسجلاً أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع، وسط سيولة بلغت 7.3 مليار ريال ومع تراجع 184 سهماً من أصل 234 شركة مدرجة.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من انخفاض سهم أكوا باور بأكثر من 7% مسجلاً أكبر خسارة يومية في عامين.

وأعلنت شركة أكوا باور بعد انتهاء الجلسة عن انخفاض إيراداتها بنسبة 6% في الربع الأول من العام الحالي، في حين نمت أرباحها بنسبة 10% إلى 296 مليون ريال.

كما تراجع سهم أرامكو بنسبة 0.3% ليغلق عند أدنى مستوياته في نحو عام، على الرغم من إعلان عملاق النفط عن أرباح تفوق التوقعات بواقع 103 مليارات ريال في الربع الأول.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.55% في الأسبوع المنهي بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في الأسبوع الذي سبقه.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية لترتفع القيمة السوقية إلى 1.76 تريليون جنيه وسط سيولة بلغت 2.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.05% ليغلق فوق مستويات 26000 نقطة بدعم من ارتفاع سهمي أبوقير للأسمدة والشرقية للدخان بنسبة 3.1% و1.9% على التوالي.

كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 0.1% ليغلق عند مستويات 5758 نقطة.

وأظهرت بيانات تسجيل المصريين صافي شراء بقيمة 271 مليون جنيه مقابل صافي بيع الأجانب والعرب بقيمة 195 و76 مليون جنيه على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.4% وانخفض المؤشر السبعيني بنسبة 0.7% مسجلاً رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

الأسواق الخليجية:

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين في آخر جلسات الأسبوع مع استمرار الشركات بإعلان نتائجها الربعية بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% ليرتد بشكل طفيف من أدنى مستوياته في 6 أشهر بدعم من ارتفاع سهمي الملاحة وناقلات بنسبة 3% و4.5% على التوالي.

ووقعت ناقلات اتفاقاً طويل الأجل لاستئجار وتشغيل تسع سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال. وناقلات هي أكبر شركة على مستوى العالم لتشغيل أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال ومملوكة لشركة قطر للطاقة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.2% مسجلاً أول مكاسب أسبوعية في شهر.

كما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.35% أشهر بدعم من ارتفاع سهمي بيتك وصناعات بنسبة 1.2% و3.2% على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.9% مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية في قرابة 3 أشهر.

وفي أسواق الإمارات، أغلق مؤشر سوق دبي على استقرار وسط سيولة ضعيفة، ولكنه ارتفع بنحو 0.9% خلال الأسبوع مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين.

وشهد سوق دبي خلال الأسبوع بدء التداول على أسهم شركة سبينيس كثاني إدراج في السوق في عام 2024.

كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.6% خلال الأسبوع مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف.