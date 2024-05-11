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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القيمة السوقية لهذه الشركة تتضاعف في وول ستريت بسبب صفقة ضخمة

صدى البلد

قفزت أسعار أسهم شركة Novavax الأميركية مع نهاية التعاملات ، في بورصة وول ستريت بنسبة 98.66%، مقلصة مكاسبها التي وصلت إلى نحو 110% في وقت سابق من الجلسة، بعد توقيع الشركة صفقة بمليارات الدولارات مع شركة الأدوية الفرنسية Sanofi.

ووصل سعر سهم الشركة بنهاية الجلسة إلى 8.88 دولار بعد ارتفاعه بقيمة 4.41 دولار خلال الجلسة، وواصل السعر ارتفاعه في تعاملات ما بعد الجلسة ليصل إلى حدود 9.05 دولار، ووصلت القيمة السوقية للشركة بعد ارتفاعها بهذه النسبة إلى نحو 1.24 مليار دولار بنهاية الجلسة، بحسب موقع Companiesmarketcap.

وجاءت هذه القفزة بعد أن قالت Novavax، ، إنها وقعت صفقة بمليارات الدولارات مع شركة الأدوية الفرنسية Sanofi للمشاركة في تسويق لقاح كوفيد الخاص بالشركة بدءاً من العام المقبل، وتطوير لقاحات تستهدف فيروس كورونا والأنفلونزا، بحسب شبكة CNBC.

تفاصيل الصفقة

يسمح جزء من الصفقة لشركة Sanofi باستخدام لقاح كوفيد من Novavax وتقنية اللقاح الرائدة، Matrix-M، لتطوير منتجات جديدة من اللقاحات. ستدفع Sanofi لشركة Novavax دفعة مقدمة قدرها 500 مليون دولار وما يصل إلى 700 مليون دولار كمدفوعات مقابل مراحل التطوير والتنظيم والإطلاق.

ويحق لشركة Novavax أيضاً الحصول على مدفوعات حقوق الملكية على مبيعات Sanofi للقاح كوفيد والجرعات المركبة التي تستهدف الفيروسات التاجية والأنفلونزا. وستتلقى Novavax أيضاً مدفوعات إضافية عن الإطلاق والمبيعات تصل إلى 200 مليون دولار، إلى جانب حقوق الملكية، لكل منتج تطوره Sanofi باستخدام التقنية المساعدة Matrix-M.

وبموجب الصفقة، ستحصل Sanofi أيضاً على حصة أقل من 5% في Novavax.

وستسمح اتفاقية الترخيص لشركة Novavax برفع تحذير "الاستمرارية" الخاص بها، والذي أصدرته لأول مرة في فبراير2023 بسبب وجود شكوك حول قدرتها على مواصلة العمل، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة Novavax، جون غاكوبس، في مقابلة مع شبكة CNBC.

ويمثل ذلك نقطة تحول بالنسبة لشركة تصنيع اللقاحات المتعثرة ولقاح كوفيد القائم على البروتين. ويرى مسؤولو الصحة أن اللقاح بديل قيم للأشخاص الذين لا يرغبون في أخذ حقنة الحمض النووي الريبي المرسال من شركتي Pfizer وModerna.

وقال غاكوبس: "إنها تساعد أعمالنا حقاً... إن ذلك يبقينا على رأس مال جيد، ويزيل القلق المستمر، ويمنحنا الفرصة لتوجيه استراتيجيتنا بشكل أكبر نحو ما نحن أفضل فيه - لتحقيق قيمة إضافية لجميع أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك المساهمين لدينا".

وأضاف أن الصفقة ستساعد الشركة أيضاً على تحقيق مهمتها المتمثلة في تحسين الصحة العامة العالمية من خلال منصة تكنولوجيا اللقاحات الخاصة بها "بوتيرة وعلى نطاق لم يكن من الممكن أن نفعله أبداً إذا احتفظنا بكل شيء لأنفسنا" بسبب نقص الموارد ورأس المال والخبرة.

الحمض النووي الحمض التطوير البروتين الفيروسات الفيروس تطوير منتجات تصنيع اللقاحات تصنيع اللقاح

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