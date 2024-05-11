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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أول صور لحادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على الطريق الدائري

آثار الحادث
آثار الحادث

حصل موقع “صدى البلد” على أول صور لحادث انقلاب حمولة سيارة نقل أعلى دائري البساتين، والتي تسببت في تعطيل حركة المرور وتهشم سيارتين.

وكان الطريق الدائري أصيب بكثافات مرورية نتيجة انقلاب حمولة سيارة نقل أعلى الطريق الدائري ناحية منطقة البساتين، والتي تسببت في تهشم سيارتين، حيث تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغاً بانقلاب جزء من حمولة سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الرمال بالطريق الدائري دائرة البساتين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص أن عجلة القيادة اختلت في يد قائد السيارة النقل، مما أدى إلى انقلاب جزء من حمولتها على سيارتين بالطريق.

تم ضبط سائق النقل، ورفع آثار الحادث من نهر الطريق الدائري لتعود حركة المرور لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

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البساتين الطريق الدائرى القاهرة السيارة النقل انقلاب نقل حادث انقلاب سيارة نقل مرور القاهرة

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