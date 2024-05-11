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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أسبوع حافل للجنة الخطة بمجلس النواب.. 21 اجتماعا لمناقشة الموازنة العامة للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 21 اجتماعا هذا الأسبوع بداية من الأحد حتى الخميس لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء في الوزرات المختلفة.

وأوضح أن جدول الاجتماعات يشمل الآتي :

 يوم الاحد الموافق 12/5/2024:
الاجتماع الاول:
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الثاني:
 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشئون الاجتماعية" عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الثالث:
لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الرابع: 

عصر الاحد لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الخامس لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالي 2024/2025.

 يوم الاثنين الموافق 13/5/2024:
الاجتماع السادس: 

لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل - هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع السابع: 

لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الثامن: 

لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع التاسع: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري عن العام المالي 2024/2025.

يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2024
الاجتماع العاشر:

لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الحادي عشر : لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الثاني عشر : لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع الثالث عشر:  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة - الهيئة العامة لإستاد القاهرة عن العام المالي 2024/2025.

يوم الاربعاء الموافق 15/5/2024
الاجتماع الرابع عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الخامس عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – المركز القومي للبحوث عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع السادس عشر:  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للمجلس الأعلى للجامعات عن العام المالي 2024/2025.
الاجتماع السابع عشر:  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجامعة سوهاج – جامعة الازهر الشريف عن العام المالي 2024/2025.

يوم الخميس الموافق 16/5/2024:
الاجتماع الثامن عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة  العامة حماية المستهلك عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع التاسع عشر:  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع العشرون:  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الحادي والعشرون:  لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد عن العام المالي 2024/2025.

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