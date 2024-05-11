الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

قدمت مذيعة صدى البلد رينال عويضة تغطية جوية جديدة حيث قالت دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأتربة أو الشوائب العالقة تكون منقولة في الجو ونرى أن ذرات التراب معلقة في الجو وتحجب أشعة الشمس وبالتالي لا نراها، "بنبقي حاسين بتراب لكن ليس هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة هي بتكون شوائب وأتربة عالقة وبتبقي ديما موجوده معانا".

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وأوضحت منار غانم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أنه عندما يكون هناك مناطق بها نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في أماكن مثل الصحراء الغربية يمكن انتقال الرمال والأتربة إلى مناطق من القاهرة الكبرى أو محافظات قريبة من الصحراء الغربية، وتكون سرعات رياح أقل من 10 عقد، وتؤثر على الرؤية الأفقية ومرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية.



وأضافت منار أنه كان هناك انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والرمال المثارة في الصحراء الغربية والسلوم ومطروح وبعض نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض الأماكن وهذا كان أمس و أول أمس.



واستكملت، أن اليوم لم يكن هناك عاصفة ترابية، “ دايما الناس بتربط أي أتربة ورمال مثارة بتسميها عاصفة ترابية لا هو نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة في محافظات الصعيد كمان مش المحافظات الشمالية يعني السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري مش هيكون عليه أي أتربة ورمال مثارة والجو النهارده هيبدأ يتحسن بشكل كبير عن أمس وأول أمس”.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، إن اليوم يشهد بداية الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بجانب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وأضافت أن اليوم تنخفض درجات الحرارة بمعدل قد يصل لـ6 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه على مدار أيام هذا الأسبوع ستسجل قيم الحرارة ما بين 28 و29 درجة مئوية.