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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المحلة تؤجل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب بسبب ربط حمار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر المستشار عادل نافع، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بانهاء حياة شاب لخلافات جيرة حول ربط حمار، وذلك إلى جلسة 10 يونيو القادم لحين سماع أقوال شهود عيان الواقعة.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول المدعو محمد الهامي العزب، 36 سنة، مصابا بطعنات ونزيف داخلي بالمخ إلى طوارئ مستشفى المحلة العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بكردون أمني لإحكام السيطرة، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تمكن ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود من ضبط المتهمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التربص والقتل العمد للشاب.

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