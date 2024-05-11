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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: عثرنا على 10 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض

شهداء غزة الذين قتلهم
شهداء غزة الذين قتلهم الصهاينة

كشفت وزارة الصحة بغزة أنها عثرت على جثامين 80 شهيدًا في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك فيما  قال الدفاع المدني في غزة أن  أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن.


واستشهد ما لا يقل عن 47 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على شمال ووسط قطاع غزة، بينهم أطفال، وفقًا لثلاثة مستشفيات في المنطقة، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ومن بين الشهداء الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه البالغ من العمر 12 عاما، وذلك في غارة جوية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وفقا لمستشفى كمال عدوان.

وقال حسام أبو سيفية، مدير المستشفى، إن ثلاثة آخرين قتلوا في غارة جوية منفصلة في جباليا.

3 مقابر جماعية 10 آلاف

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