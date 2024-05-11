النشرة الدينية.. أسباب سوء الحظ وعدم التوفيق.. علامات أهل الباطل.. وحكم خلع لباس الإحرام وتغييره

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره؟.. الإفتاء تجيب



ماذا يفعل الحاج عند الوصول إلى مكة؟ اعرف أهم الآداب والسنن



دار الافتاء: قول زمزم بعد الوضوء من العادات المستحسنة وليس بدعة



الصراع ممتد ومتجذر.. علامات أهل الباطل تبدأ بهذا الأمر فاحذر منه



الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 217 ألف مشارك لأول مرة



أسباب سوء الحظ وعدم التوفيق .. 9 أخطاء تفعلها تغلق الأبواب أمامك



كيف يكون بر الوالدين بعد موتهما؟ دار الإفتاء توضح



وزير الأوقاف: بناء جيل جديد من الأئمة المثقفين أكثر وعيًا بقضايا العصر



علي جمعة: نهانا سيدنا النبي عن المراء والجدال لأنهما جهل وبهتان



هل يجوز صيام الست من شوال في ذي القعدة؟.. الإفتاء: بحالة واحدة

