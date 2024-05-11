الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 217 ألف مشارك لأول مرة

شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا، حيث تجاوز حضور الجمهور 217 ألف مشارك لأول مرة، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة وسوهاج والجيزة في المقدمة.

وحرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

وكانت وزارة الأوقاف، قد قررت رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من (600) جنيه إلى (1000) جنيه بنسبة 75% ، وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400) جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل

من ناحية أخرى قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضم الآتية أسماؤهم لعضوية المجلس العالمي لخدمة القرآن الكريم وهم:

1. الدكتور محمد عبد المالك مصطفى الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

2. الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف .

3. الشيخ خالد عبد المحسن الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.