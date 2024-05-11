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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شهي ولذيذ.. طريقة عمل المسخن زي المحلات

صدى البلد

يعد المسخن من الأكلات الشهية المنتشرة فى عدد كبير من الدول العربية ولكن شرائها جاهزة يكلف الكثير من المال لذا ترغب النساء فى تعلمها.
نعرض لكم طريقة عمل المسخن من خلال خطوات الشيف غادة التلى.

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مقادير المسخن:
عجينة سبرنج رولز
دجاج مسلوق شرائح
بصل
زيت زيتون
سماق
ملح فلفل
أسود
بهارات
جوزة الطيب
السلطة
2 كوب زبادي
خيار مفروم
ثوم
ملعقة كبيرة زيت
نعناع ناشف
رشة ملح

طريقة عمل المسخن:
* ضعي زيت الزيتون على النار ثم شوحى البصل فيه ثم ضعي الدجاج ورشي كل التوابل.
* أضيفي السماق ثم احشيه بعجينة السبرينج رولز بالخليط ثم تلف حسب الرغبة ثم تدهن بالزيت وتدخل المسخن الفرن أو تقلي.

 

المسخن طريقة عمل المسخن غادة التلي الشيف غادة التلى سبرنج رول سبرنج رولز

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