شهي ولذيذ.. طريقة عمل المسخن زي المحلات

يعد المسخن من الأكلات الشهية المنتشرة فى عدد كبير من الدول العربية ولكن شرائها جاهزة يكلف الكثير من المال لذا ترغب النساء فى تعلمها.

نعرض لكم طريقة عمل المسخن من خلال خطوات الشيف غادة التلى.



مقادير المسخن:

عجينة سبرنج رولز

دجاج مسلوق شرائح

بصل

زيت زيتون

سماق

ملح فلفل

أسود

بهارات

جوزة الطيب

السلطة

2 كوب زبادي

خيار مفروم

ثوم

ملعقة كبيرة زيت

نعناع ناشف

رشة ملح

طريقة عمل المسخن:

* ضعي زيت الزيتون على النار ثم شوحى البصل فيه ثم ضعي الدجاج ورشي كل التوابل.

* أضيفي السماق ثم احشيه بعجينة السبرينج رولز بالخليط ثم تلف حسب الرغبة ثم تدهن بالزيت وتدخل المسخن الفرن أو تقلي.