شقيق المجني عليه على يد فتاة المقطم يروي تفاصيل الجريمة وينهار من البكاء|فيديو

كشف شقيق الشاب رامي المقتـ.ـول على يد فتاة المقطم، تفاصيل الواقعة، وقال إن شقيقه كان في مشاجرة مع والد الفتاة المتهم في القضية، وبعد ذلك تطوّر الأمر وقتلته بسلاح أبيض.

ودخل في حالة بكاء شديد على الهواء، وأكد أن الفراق صعب، وأن شقيقه قتـ.ـل بدون سبب.

وكشف خلال حواره ببرنامج كلبش، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أنه علم بالخبر من الجيران، وعلى الفور تم الانتقال للمستشفى، وشاهد جثـ.ـة شقيقه.

والبداية في الواقعة كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة المقطم بوجود جثة لشاب بها طعنة، بالانتقال عثر على جثة شاب بها طعنة نافذة تسبب في الوفاة، بالتحرى تبين أن الضحية تحرش لفظيًا بفتاة وعندما تدخل والدها للدفاع عنها تعدى عليه الضحية بالضرب فحاولت الفتاة إنقاذ والدها منه وسددت له طعنة أودت بحياته، ألقى القبض على الفتاة المتهمة، وجار استجوابها واستجواب والدها وسماع شهود العيان حول الواقعة.

