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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الذي سينعقد اليوم الأحد ، مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006 بشان تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار بحضور ممثلي الحكومة .

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد ، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الآخرى.

كما تشهد الجلسة مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ياسر محمد زكي وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس الشيوخ القانون المدنى عقود الإيجار زين الإطناوي الحكومة

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