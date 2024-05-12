بسعر مناسب جدا.. أحدث وأقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة

تلقى هواتف فئة "رينو" من شركة أوبو الصينية رواجًا كبيرًا بين الشباب، حيث تقدم الهواتف عدد من المواصفات الكبيرة مثل المعالج القوي والشاشة والكاميرا ذات الجودة الفائقة وكذلك البطارية الضخمة.

وإلى جانب هذه المميزات تنافس هواتف "رينو" غيرها من الهواتف الأخرى نظرًا لما تعرضه من سعر مناسب لمعظم الشباب ومستخدمي هواتف الفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف أوبو OPPO Reno11 F

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم دقة +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتزفي الثانية ، ونظام تعتيم PWM، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم كاميرا خلفية رئيسية OmniVision OV64B، بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو OmniVision OV02B10 بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مزودة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 7050 من إنتاج شركة ميدياتك، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 67 وات، ويعمل مع واجهة المستخدم ColorOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

سعر هاتف أوبو OPPO Reno11 F

ويتوفر سعر الهاتف في السوق المصري من حوالي 13 ألف و 390 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .