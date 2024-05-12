عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مناسب جدا.. أحدث وأقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة

هاتف أوبو OPPO Reno11
هاتف أوبو OPPO Reno11 F

تلقى هواتف فئة "رينو" من شركة أوبو الصينية رواجًا كبيرًا بين الشباب، حيث تقدم الهواتف عدد من المواصفات الكبيرة مثل المعالج القوي والشاشة والكاميرا ذات الجودة الفائقة وكذلك البطارية الضخمة. 

وإلى جانب هذه المميزات تنافس هواتف "رينو" غيرها من الهواتف الأخرى نظرًا لما تعرضه من سعر مناسب لمعظم الشباب ومستخدمي هواتف الفئة المتوسطة.   

مواصفات هاتف أوبو OPPO Reno11 F 

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم دقة +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتزفي الثانية ، ونظام تعتيم PWM، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.   

ويقدم كاميرا خلفية رئيسية OmniVision OV64B، بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو OmniVision OV02B10 بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مزودة بمستشعر سوني IMX615 بدقة 32 ميجابكسل. 

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 7050 من إنتاج شركة ميدياتك، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 67 وات، ويعمل مع واجهة المستخدم ColorOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

 

سعر هاتف أوبو OPPO Reno11 F 

ويتوفر سعر الهاتف في السوق المصري من حوالي 13 ألف و 390 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

OPPO Reno11 F أوبو OPPO Reno11 F أحدث وأقوى موبايل أوبو رينو أقوى موبايل أوبو رينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

ما يعلم بيها إلا ربنا | انفعال إمام عاشور لسبب مثير

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

ترشيحاتنا

تظاهرات مناهضة لحكومة نتنياهو في تل أبيب ومواجهات عنيفة مع الشرطة| فيديو

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يفتح النار على نتنياهو بسبب غزة

حكم الدين الذي أسقطه البنك على المدين بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد

كيف احتفلت نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصري السادس والأربعون.. 50 صورة تكشف الأجواء

رئيس بلدية رفح الفلسطينية لدول العالم: عاملونا مثل البشر.. لنا حقوق في الحياة

أستاذ علوم سياسية: مصر رفضت التعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بمعبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت.. نيكول سابا تثير الجدل بإطلالة ملفتة

مكياج جريء.. إنجي علي تستعرض جمالها على إنستجرام

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

الأكلات الشعبية.. طريقة عمل البصارة

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-