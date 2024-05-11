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برلمان

برلمانية : قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة جديدة نحو تحقيق السلام

حنان عبده عمار
حنان عبده عمار

أشادت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الإجماع الدولي على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة يمثل حدثاً تاريخياً ذا أهمية بالغة.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة يعبر عن إرادة المجتمع الدولي ورغبته الجادة في منح الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي الذي تأخر لفترة طويلة.

وأوضحت النائبة، أن هذا القرار يعكس فهماً متزايداً للمجتمع الدولي بأن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حلاً يقوم على دولتين، وهو ما يُعتبر اعترافاً دولياً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على أراضيه المحتلة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل خطوة جديدة هامة نحو تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويؤكد على أهمية حل الدولتين كحلاً للصراع، لافتة إلى أن هذا يمثل انتصارًا معنويًا كبيرًا للشعب الفلسطيني.

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