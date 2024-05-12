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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات والتصريحات الإسرائيلية تهدف لتوريط مصر

صدى البلد

قال  الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي، إنه بجانب وجود حرب بين حماس وإسرائيل على أرض الواقع، توجد أيضا حرب أخرى متمثلة في الحرب الإعلامية والتصريحات، إضافة إلى وجود معركة سياسية على المستوى العالمي.

ونوه هلال خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، بأن التصريحات الإسرائيلية الخاصة بمصر، تشير إلى احترامها اتفاقية السلام مع مصر، وأنها لن تقدم على اي شيء يخل بالعلاقت، وهذا النوع من التصريحات هدفها توريط مصر.

وواصل علي الدين هلال أن أجهزة الدولة المسؤولة عن الأمن المصري والدفاع عنه لا يهزلون، وحال وجود أي فعل يهدد الأمن القومي، سوف يقومون بالرد .

وأكمل المفكر السياسي أن الحرب من أصعب القرارات التي يتم اتخاذها، وهي فكرة متأخرة لا نتحدث عنها، إلا إذا كان هناك تهديد مباشر للأمن المصري.
 

قوة نتناهو


وأضاف أن هناك انقسام في الداخل الإسرائيلي، وهو يشكك في قوة نتناهو في تحقيق الأهداف المعلن عنها، وهي القضاء على حماس والقوة العسكرية لها، وتحرير الرهائن.

وأوضح أن نتنياهو قد يكون أضعف من قوة حماس، ولكن لم ينهيها، حيث خرج من رفح أمس، ما يقرب من 15 صاروخا تجاه اسرائيل، فهو ما زال يتلقى الضربات حتى الآن وتًقتل جنوده وضباطه.

اتفاقية السلام أجهزة الدولة إسرائيل الحرب الاعلامية الداخل الاسرائيلي الدكتور على الدين هلال

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