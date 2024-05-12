منشور ساخر لـ كهربا على سجدة هدفه الملغي بمباراة الأهلي وبلدية المحلة

شارك محمود كهربا لاعب الأهلي، جمهوره منشور كوميدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر كهربا صورة له وهو ساجد من الملعب وعلق قائلا: لما تقول لأمك انا نازل وهيا بتصلي.

وحقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.