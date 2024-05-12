نجوم الغناء يتألقون في فرح ابنة مصطفى كامل

تألق عدد من نجوم الغناء في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بتقديم عدد من أغنياتهم، وهم: وليد توفيق، أحمد جمال، حماقي، دياب، محمد محيى، محمود الليثي، بوسي، كما حضرت الفنانة دينا.

تألق النجم تامر حسني في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، حيث قدم أغنية حلو المكان التي تفاعل معها الحضور، وأغنية "هادلعني"، كما غنى مع مصطفى قمر ديو لأغنية "حبيب حياتي"، كما غنى أغنية "كل مرة" وشاركه الغناء الفنان دياب.

أشعل الكينج محمد منير حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

واحتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وايهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وزوجها وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية .