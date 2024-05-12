شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية للمجتمع المدني وصقل وتنمية مهارات النشء بالشكل الذي يساهم فى تنمية الوعي لديهم وتنمية وتطوير مهارات طلاب الجامعة من خلال التدريب الميداني خلال الإجازة الصيفية.

ووقع البروتوكول الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

واكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن البروتوكول يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة عدد المترددين على مراكز الشباب وزيادة عدد الأعضاء بمراكز الشباب وتنفيذ قوافل طبية داخل مراكز الشباب لزيادة الاهتمام بالرعاية الطبية داخل القرى وتنفيذ ورش عمل تخصصية في المجالات المختلفة لتأهيل الشباب لسوق العمل وزيادة مهاراتهم .

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها إلى حرص إدارة الجامعة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق الصالح العام لطلاب الجامعة ، تماشيا مع توجيهات وتوصيات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالشباب وإعداد الكوادر الشبابية القادرة على خدمة مجتمعها ووطنها .

وأضاف " الجيزاوي " أن التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية يأتي في إطار الإهتمام بالشباب نظراً لكونهم أساس التطوير الذي ننشده من خلال تطوير قدراتهم و إمكانياتهم ومهاراتهم ليكونوا عناصر بناءة في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في كافه المجالات تحقيقا لرؤية واستراتيجية الدولة 2030 نحو بناء ورفع كفاءة الإنسان المصري وتنمية الشخصية المتكاملة للنشء والشباب .

IMG-20240512-WA0009

IMG-20240512-WA0010

IMG-20240512-WA0011

IMG-20240512-WA0008

IMG-20240512-WA0010