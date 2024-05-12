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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 في كفر الشيخ

صدى البلد

أطلقت جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ حملة صكوك الاضاحي 2024 بهدف التيسير علي المضحين في أداء الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في أنحاء قرى ومدن المحافظة.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قيمة صكوك الأضاحى من جمعية الأورمان لهذا العام 2024 حيث بلغت قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 6700 جنيه، والصك بقيمة 7900 جنيه للعجل المستورد الكبير، وقيمة الصك 11,700 جنيه فى العجل البلدى، او يمكن تقسيط قيمة الصك على 12 قسطاً، مؤكدًا أن تكلفة هذه الصكوك ثابتة أسعارها إلى 17 مايو، كما تقوم أيضاً الجمعية بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 500 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم .

وأكد شعبان أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها .  

وأوضح شعبان أن الجمعية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام  بجميع مراكز المحافظة العشر و بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الصغيرة و تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

التضامن الاجتماعي الجمعيات الخيرية اللواء ممدوح شعبان ذبح الأضحية صكوك الأضاحي مديريات التضامن الاجتماعى

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