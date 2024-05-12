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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية رفح خطر عل إسرائيل.. كاميرون يهدد بإغلاق تراخيص السلاح لتل أبيب

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أنه يمكن إغلاق تراخيص السلاح لإسرائيل إذا مثلت خطرا على حقوق الإنسان.

وأضاف كاميرون في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، أن بريطانيا توفر 1% فقط من الأسلحة لإسرائيل وليست موردا مثل واشنطن، لافتًا إلى أن شن عملية عسكرية كبيرة في رفح سيكون خطيرا جدا على إسرائيل.

وأشار إلى أنه سيكون من الخطأ مضي إسرائيل في عملية برفح من دون حماية المدنيين.

وأضاف "وجهة نظري هي أن الحل الصحيح هو محاولة وقف القتال من خلال التوصل إلى اتفاق رهائن، وتحقيق وقف مؤقت للقتال ثم استخدام ذلك لبناء وقف مستدام لإطلاق النار دون العودة إلى مزيد من الصراع".

وزير الخارجية البريطاني حقوق الإنسان عملية عسكرية رفح

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