برلماني: الرئيس السيسي يقود بحكمة تطوير البنية التحتية وتحقيق الأمان على الطرق

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مشددًا على أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وأكد النائب إدريس أن القرار يعكس رؤية استراتيجية واضحة للرئيس السيسي في إعطاء أولوية قصوى لملف البنية التحتية والنقل، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير شبكات الطرق والمحاور الحيوية، والتي كان لها دور كبير في دعم حركة التجارة وتسهيل تنقل المواطنين.

وأضاف أن توجيه الرئيس لوزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف الجهود لفرض الانضباط على الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة، خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق الانضباط المروري، والحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح النائب إدريس أن هذه التحركات تأتي في توقيت مهم، وتؤكد أن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون، وتهدف إلى خلق بيئة مرورية أكثر أمانًا، مشيرًا إلى أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه الجهود، سواء من خلال تقليل معدلات الحوادث أو رفع كفاءة الطرق وتطويرها.

وفي ختام تصريحه، ثمّن النائب أحمد إدريس متابعة الرئيس الدقيقة لكافة تفاصيل المشروعات القومية والتنموية، ودعمه المتواصل لكافة الإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن المصري.