برلماني: الدولة لا تتهاون في سلامة المواطن والانضباط المروري ضرورة وطنية

أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإغلاق أجزاء من الطريق الدائري الإقليمي التي تشهد أعمال تطوير وصيانة، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير بيئة مرورية آمنة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأكد عاشور أن هذا التوجيه يعكسرؤية القيادة السياسية في تقديم المصلحة العامة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة وسرعة دون الإخلال بعوامل السلامة.

كما ثمّن "عاشور" توجيه الرئيس لوزارة الداخلية بتكثيف الجهود لضبط المخالفات المرورية، خاصة المتعلقة بتجاوز السرعة والحمولات الزائدة، موضحًا أن فرض الانضباط في الشارع المصري ضرورة حتمية لا تقبل التهاون، لضمان أمن المواطن وسلامته.

وقال عاشور:"ما نشهده من تطوير للبنية التحتية على مستوى الجمهورية يتطلب التزامًا جماعيًا من الجميع دولة ومواطنين فنجاح هذه المشروعات لا يُقاس فقط بما يُنجز على الأرض، بل بمدى وعينا بأهمية الحفاظ عليه".

واختتم النائب أحمد عاشور تصريحه بالتأكيد على أن الالتزام بقواعد المرور والتعاون مع الدولة في جهودها المتواصلة لتحقيق التنمية والاستقرار.