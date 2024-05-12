لجنة مشروعات الشيوخ تناقش تطوير المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد اليوم

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة ،اليوم اجتماعا مشتركا بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عقب إنتهاء الجلسة العامة للمجلس، بمقر اللجنة.

وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدمين من النائبين عمرو نبيل، عمرو عكاشة، بشأن دعم وتطوير المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد - مركز الصف - محافظة الجيزة".

ويحضر المناقشة وزير التجارة والصناعة، وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو من ينوب عنهم.