عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية | صور

شكرى مع نظيرته السلوفينية
شكرى مع نظيرته السلوفينية "تانيا فايون" في جلسة مباحثات

ترأس وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيرته السلوفينية "تانيا فايون" جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، تناولت ملفات هامة على طاولة المباحثات، يتقدمها تعزيز التعاون المشترك وسبل وقف الحرب الجارية في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد على حسابه الرسمي عبر منصة إكس.
واستقبل وزير الخارجية سامح شكري في قصر التحرير وسط العاصمة، الأحد، وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة إكس.

آكد السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، مشيرا لوجود رؤية واضحة لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع أوجه التعاون المشترك، موضحا ان المباحثات جرى خلالها التشاور والتنسيق لوقف الحرب الدائرة ضد قطاع غزة.

وزير الخارجية يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية
وزير الخارجية يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية
وزير الخارجية يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية
وزير الخارجية يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية
وزير الخارجية يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية
وزير الخارجية يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية
أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المساعدات الانسانية تانيا فايون جلسة مباحثات جلسة مباحثات ثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

يوسف عدلي مربي النعام.. مصرع أصغر رجل أعمال بمصر في حادث سير

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

موضوعات متعلقة

سفير مصر بنيجيريا الاتحادية يقدم أوراق اعتماده

وزير الخارجية الصربي: العلاقات السياسية مع مصر متميزة والبلدان تجمعهما صداقة تاريخية

مصر والصين تؤكدان ضرورة التوصل لحلول سياسية ودبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية

شكري يطالب الدول الكبرى باتخاذ موقف أكثر قوة وتأثيرا لوقف مجـ ازر إسرائيل

سياسة حافة الهاوية.. مصر تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية

مصر تشارك في مؤتمر كوبنهاجن الوزاري للهجرة والشراكة الشاملة

بيان مصر أمام مؤتمر القمة الإسلامي: 5 محاور لوقف العدوان الجائر على الفلسطينيين

وزير الخارجية : نقدّر موقف إندونيسيا الداعم للقضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

شكري: اتفاقية السلام هي الركيزة الأساسية في المنطقة لحفظ السلام والأمن

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أسوأ منه .. أردوغان: أساليب نتنياهو في الإبادة الجماعية ستثير غيرة هتلر

بشرى سارة للمصريين.. تبكير مرتبات يونيو 2024 والصرف في هذا الموعد

وزير الخارجية: نعمل على توثيق العلاقات مع دولة سلوفينيا

ضياء السيد يكشف عن حارس الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال افريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا .. بديل الجبنة الموتزريلا للبيتزا

فى ذكراه| نجوم جسدوا شخصية إستيفان روستى.. وقصة إصابة زوجته بالجنون

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

بدون فيروس أو سرطان.. الإرشاد البيطري تكشف مفاجأة عن حشرات السمك المنتشرة

فيديو

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-