وزير الخارجية يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية | صور

ترأس وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيرته السلوفينية "تانيا فايون" جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، تناولت ملفات هامة على طاولة المباحثات، يتقدمها تعزيز التعاون المشترك وسبل وقف الحرب الجارية في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد على حسابه الرسمي عبر منصة إكس.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري في قصر التحرير وسط العاصمة، الأحد، وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة إكس.

آكد السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية عقد جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، مشيرا لوجود رؤية واضحة لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع أوجه التعاون المشترك، موضحا ان المباحثات جرى خلالها التشاور والتنسيق لوقف الحرب الدائرة ضد قطاع غزة.

وزير الخارجية يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية

وزير الخارجية يترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيرته السلوفينية