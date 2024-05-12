ممثل التضامن: اعتماد 39.4 مليار جنيه مخصصات الوزارة في الموازنة الجديدة

سادت حالة من الجدل خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث قال شريف رفاعي، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم اعتماد 39.4 مليار جنيه مخصصات وزارة التضامن في الموازنة الجديدة.

ليرد على ذلك وكيل اللجنة ياسر عمر بتساؤل عن مصير الزيادة التى وجه بها رئيس الجمهورية لتكافل وكرامة وهل وصلت لأصحابها، ليرد رفاعي بأن المبالغ المخصصة لتكافل وكرامة لم تصل كاملة.

واستنكر ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "إزاي توجيه من رئيس الجمهورية لم ينفذ؟.. ومع مين؟.. مع الناس الغلابة؟!"، مضيفا: "قولي عدد الأسر المستفيدة وكم ستحصل الأسر بعد توجيهات رئيس الجمهورية؟"، وما تقوليش حاطه في الاحتياطي".

عقب على ذلك ممثل وزارة المالية: "الاحتياطي عملية تنظيمية فقط، وتم اعتماد تكافل وكرامة 40 مليار حنيه، منها 33 مليار جنيه تأشيرات خاصة للإتاحة، وهي عملية تنظيمية فقط، ليرد حسام الزمر استشاري برنامج تكافل وكرامة، أن الزيادة في البرنامج كانت 15%، والمالية أرسلت المبلغ لكن سيتم استكماله في شهر يونيو المقبل، وتم إرسال جواب لوزارة المالية بالأرقام المتبقية لصرف الزيادة والمفترض أن ترسل 4 مليار 133 مليون حنيه، لكن أول شهر "أبريل" أرسلت 3 مليارات و160 مليون وكذلك الأمر في شهر مايو.

وعاود ممثل المالية رده مؤكدا: جميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة صرف الزيادة التي وجه بها الرئيس السيسي.

وحول تجميد معاش تكافل وكرامة، قال حسام الزمر: "بناء على البحث الدائم، هناك أسر يتم تجميد مستحقاتها لبحث إجراءات معينة، لأن بعض المستفيدين يكون لديهم سيارة أو أرض، وفي هذه الحالة يتم تجميد المعاش، وفي حال ثبوت أنه مستحق يتم صرف المستحقات كاملة"