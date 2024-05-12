وكيل خطة النواب يتساءل عن أسباب انخفاض الإيرادات الخاصة بموازنة 24/25

وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا إلي ممثلي وزارة التضامن عن أسباب انخفاض الإيرادات الخاصة بموازنة العام المالي 24/25 لأكثر من 90% بنحو 239 مليون جنيه؟ .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة موازنة برامج وأداء وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 24/25 .

وأكد ممثل الوزارة خلال الاجتماع أن هذا الانخفاض في الإيرادات جاء نتيجة وجود مبلغ معلق استثنائي بنحو 165مليون جنيه لصالح حياة كريمة و لم تتضمنه تقديرات العام المالي القادم ، علاوة علي إيرادات سنوات سابقة تم تسويتها ، و مبالغ أخري مرت عليها أكثر من خمس سنوات .

كما وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا آخر عن زيادة 10 مليار جنيه ببند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة لتصل إلي 35 مليار جنيه ، مقابل 25 مليار جنيه العام الجاري .

وعقب ممثل وزارة التضامن أن العشر مليارات هي الزيادة المستهدفة لمعاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي المقبل بناء علي التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.