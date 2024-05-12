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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل خطة النواب يتساءل عن أسباب انخفاض الإيرادات الخاصة بموازنة 24/25

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا إلي ممثلي وزارة التضامن عن أسباب انخفاض الإيرادات الخاصة بموازنة العام المالي 24/25 لأكثر من 90% بنحو 239 مليون جنيه؟ .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة  موازنة برامج وأداء وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 24/25 .

وأكد ممثل الوزارة خلال الاجتماع أن  هذا الانخفاض في الإيرادات جاء نتيجة وجود مبلغ معلق استثنائي بنحو   165مليون  جنيه لصالح حياة كريمة و لم تتضمنه تقديرات العام المالي القادم  ، علاوة علي  إيرادات سنوات سابقة تم تسويتها ، و مبالغ أخري مرت عليها أكثر من خمس سنوات .

كما وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا آخر عن زيادة 10 مليار جنيه ببند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة لتصل إلي 35 مليار جنيه ، مقابل 25 مليار جنيه العام الجاري .

وعقب ممثل وزارة التضامن أن العشر مليارات هي الزيادة المستهدفة لمعاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي المقبل بناء علي التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزارة التضامن الايرادات انخفاض الإيرادات إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي

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