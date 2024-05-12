رئيس زراعة الشيوخ يطالب بأفكار خارج الصندوق لتطوير مبانى مراكز الشباب بالتمويل الذاتى

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الشباب المعروض للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن الشباب هم ثروة البلاد، وهو ما يؤكد أهمية مراكز الشباب، لا سيما فى القرى، حيث تعد مكانا لتجمع الشباب وتوعيتهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب زين الإطناوى، بشأن سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

وقال الجبلى إن تلك الأهمية لمراكز الشباب تتطلب أن تكون مبانى مراكز لائقة بالدرجة المقبولة، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة يهتم بالفعل بتجهيز الملاعب وتطويرها ومد المراكز بالأدوات والمعدات الرياضية، ولكن المبنى للأسف يكون مهلهل.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى دراسة أفكار ومقترحات خارج الصندوق، لحل تلك المشكلة، مثل فكرة فتح باب التبرعات، أو تطبيق فكرة "الرعاة" وغيرها من الأفكار التى تستهدف إيجاد تمويل ذاتى لتطوير تلك المبانى التى تقادمت، وتحويلها إلى مراكز تنمية شبابية، لها موارد.

وشدد الجبلى، على أهمية دور تلك المراكز فى اكتشاف وتنمية مواهب الشباب فى الألعاب الرياضية، مشيرا إلى أن الأسر المصرية أصبحت تهتم بذلك الأمر نظرا لما لما أصبح معروف عن ارتباط الموهبة الرياضية بتحسن الأحوال المادية لأسرة اللاعب، قائلا،: البلد كلها عاوزة تكون لاعيبة كورة".

وأشار إلى أهمية تنمية المواهب الرياضية فى ظل التكنولوجيا الجديدة، داعيا لبيانات دقيقة عن ذلك الملف ليتم تقييم تلك التحربة، لا سيما وأنها ترتبط بالمستقبل والاستثمار الرياضى.