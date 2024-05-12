مرمم مسجد السيدة زينب: الأثار الإسلامية في مصر عانت من المشاكل وتحتاج لصيانة

أكد المهندس أحمد فتحي الشاروني، الخبير في مجال ترميم الأثار، ومرمم جامع السيدة زينب، أنه شاركت في ترميم بعض الأثار الإسلامية، منها مسجد السيدة زينب، مشيرا إلى أن الأثار الإسلامية في القاهرة التاريخية كانت تعاني من المشاكل وتحتاج للعديد من الصيانة.

وقال أحمد فتحي الشاروني، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن كثير من الأثار غير مسجلة، وبالتالي كان هناك إهمال وعدم إهتمام بها، إضافة بالوضع البيئي الموجود به الأثار.

وتابع الخبير في مجال ترميمي الأثار، ومرمم جامع السيدة زينب، أن مجد السسيدةة زينب كان غير مسجل كأثر، فتم التعامل معه على أساس التطوير دون المساس بالشق الأصلي للأثر.