عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من المستثمرين العُمانيين يزور الوادى الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفد من المستثمرين العُمانيين؛ وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب، وتوفير مناخ الاستثمار الجاذب للاستثمار العربية والأجنبية.

حيث أكد الزملوط على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للتوسع في مجال الاستثمار الزراعي، وفتح المجال لاستصلاح المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة. كما تناول اللقاء عرض مقومات المحافظة التنموية والاستثمارية وجهود الدولة في دعم البنية التحتية والمرافق وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين الجادين.

بامتياز.. جامعة الوادي الجديد تمنح باحثا كفيفا رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية

من جانبه اكد محافظ الوادي الجديد، ارتفاع حركة الاستثمار الزراعي في المحافظة بعد زيادة مد الطرق وتغطيتها بالكامل بشبكة الاتصالات بواقع 185 برجًا جديدًا لخدمات الاتصالات، بجانب زيادة حجم التغذية الكهربائية للمحافظة بعد إنشاء خط جديد يمتد من العوينات وحتى مركز "بلاط" بقيمة 1.5 مليار جنيه، كبديل للخط القديم القادم من مدينة "نجع حمادي"، والذي لطالما اعتمدت عليه المحافظة لعقود في تأمين احتياجاتها الكهربائية، ومؤكدًا أن تأهيل البنية التحتية جذب المستثمرين لزراعة 650 ألف فدان بالوادي الجديد.


وأكد محافظ الوادى الجديد أن من بين 7000 كم "طرق جديدة" تضمنها المشروع القومي للطرق، كان نصيب محافظة الوادي الجديد يبلغ منها 3400 كم، كأكبر المحافظات التي استفادت من الطفرة الكبرى التي حققتها البلاد في ذلك المجال وهو ما جذب الكثير من الاستثمارات.

أبناء المحافظة احتياجات اتصالات التغذية الكهربائية البنية التحتية الاستثماري الاستثمارات المشروع القومى للطرق المستثمرين الع مانيين المستثمرين الجادين بالوادي الجديد زيادة حجم رسالة الماجستير دكتور محمد الزملوط دعم البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد .. الحماية المدنية تسيطر على حريق في مزرعة نخيل

ترشيحاتنا

هل يزور قيادات العالم البرازيل بالدراجات فى COP30 ؟.. تعرف على المدن المحظور بها قيادة السيارات

غارات مكثفة للاحتلال شمال قطاع غزة

مدبولي: علينا استقطاب واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في الطيران منخفض التكاليف

وسط التوترات.. قائد القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لبحث آخر التطورات بغزة

رضا حجازي: الإقبال على التعليم الفني زاد والقيادة السياسية مهتمة بتطويره

الحكومة تعلن استهداف الوصول بأعداد السياح لـ50 مليون سنويا بمشاركة القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور

جو في منتهى الجمال.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر لجمهوره

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

حدث مفاجئ في منزل الفنان محمد علي رزق.. إيه اللي حصل؟

فيديو

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-