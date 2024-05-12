وفد من المستثمرين العُمانيين يزور الوادى الجديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، وفد من المستثمرين العُمانيين؛ وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب، وتوفير مناخ الاستثمار الجاذب للاستثمار العربية والأجنبية.

حيث أكد الزملوط على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للتوسع في مجال الاستثمار الزراعي، وفتح المجال لاستصلاح المساحات الشاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة. كما تناول اللقاء عرض مقومات المحافظة التنموية والاستثمارية وجهود الدولة في دعم البنية التحتية والمرافق وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين الجادين.

من جانبه اكد محافظ الوادي الجديد، ارتفاع حركة الاستثمار الزراعي في المحافظة بعد زيادة مد الطرق وتغطيتها بالكامل بشبكة الاتصالات بواقع 185 برجًا جديدًا لخدمات الاتصالات، بجانب زيادة حجم التغذية الكهربائية للمحافظة بعد إنشاء خط جديد يمتد من العوينات وحتى مركز "بلاط" بقيمة 1.5 مليار جنيه، كبديل للخط القديم القادم من مدينة "نجع حمادي"، والذي لطالما اعتمدت عليه المحافظة لعقود في تأمين احتياجاتها الكهربائية، ومؤكدًا أن تأهيل البنية التحتية جذب المستثمرين لزراعة 650 ألف فدان بالوادي الجديد.



وأكد محافظ الوادى الجديد أن من بين 7000 كم "طرق جديدة" تضمنها المشروع القومي للطرق، كان نصيب محافظة الوادي الجديد يبلغ منها 3400 كم، كأكبر المحافظات التي استفادت من الطفرة الكبرى التي حققتها البلاد في ذلك المجال وهو ما جذب الكثير من الاستثمارات.