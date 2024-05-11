عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بامتياز.. جامعة الوادي الجديد تمنح باحثا كفيفا رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تحدى كريم ممدوح محفوظ إبراهيم  إعاقته نظرا لأنه كفيف، وتمكن من الحصول على درجة الماجستير من قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة  الوادي الجديد عن دراسة تقدم بها بعنوان "مذهب الإمام ابي الحسن الندوي الدعوي فى مواجهة  المذاهب الفكرية ".

واشارالباحث إلى ان الرسالة تتناول مواجهة الشيعة الهندوسية القادينية البيرلولية فى الدفاع عن الإسلام ومواجهة الأفكار المتطرفة التى تخالف الشريعة.

 

تكونت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد استاذ العقيدة الإسلامية ورئيس  مجمع البحوث الاسلاميه "مشرفا
الأستاذ الدكتور  محمد لطفى صابر  استاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي .
كما تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمد احمد حسن استاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي مناقشًا ورئيسا

و الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد استاذ العقيدة الإسلامية ورئيس  مجمع البحوث الاسلاميه "مشرفا

والأستاذ الدكتور 
عبد الرحيم صلاح محمود رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد مناقشًا
الأستاذ الدكتور 
محمد لطفى صابر  استاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد مشرفا 
هذا وقد حصل الباحث على درجة الماجستير فى الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد بتقدير امتياز.

IMG-20240511-WA0023
IMG-20240511-WA0023
IMG-20240511-WA0021
IMG-20240511-WA0021
IMG-20240511-WA0024
IMG-20240511-WA0024
IMG-20240511-WA0024
IMG-20240511-WA0024
IMG-20240511-WA0023
IMG-20240511-WA0023
أستاذ العقيدة أحمد حسن الافكار المتطرفة الاسلامية الأستاذ الدكتور الدعوى الدراسات الإسلامية البحوث الإسلامية البحوث الإسلامي بـجامعة جنوب الوادى جامعة جنوب الوادي جامعة الوادى الجديد ماجستير لشريعة كلية الاداب كريم ممدوح قسم الدراسات الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

لاعب الزمالك يحتفل بتقدم بلدية المحلة على الأهلي بهدف ماجد هاني

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

لو خريج .. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة | الحق قدم

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

طارق العشري يُعلن استقالته من تدريب الاتحاد

ترشيحاتنا

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

نقابة الصحفيين ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات: مخالف للدستور والقانون.. واعتداء على حق الزملاء في أداء واجبهم.. ومصادرة لحق المواطن في المعرفة

عمر كمال عبد الواحد رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة

أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك

الصحفيين ترفض قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: البلاد بحاجة إلى انتخابات الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

خبيرة تغذية تكشف عن فوائد خارقة لتناول الجزر

عن طريق التلقيح الصناعي| مصفف شعر شهير ينجب طفله الثاني.. ما القصة؟

6 أضرار و10 فوائد .. معلومات أول مرة تعرفها عن الخوخ

فيديو

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-