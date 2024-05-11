بامتياز.. جامعة الوادي الجديد تمنح باحثا كفيفا رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية

تحدى كريم ممدوح محفوظ إبراهيم إعاقته نظرا لأنه كفيف، وتمكن من الحصول على درجة الماجستير من قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد عن دراسة تقدم بها بعنوان "مذهب الإمام ابي الحسن الندوي الدعوي فى مواجهة المذاهب الفكرية ".

واشارالباحث إلى ان الرسالة تتناول مواجهة الشيعة الهندوسية القادينية البيرلولية فى الدفاع عن الإسلام ومواجهة الأفكار المتطرفة التى تخالف الشريعة.

تكونت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد استاذ العقيدة الإسلامية ورئيس مجمع البحوث الاسلاميه "مشرفا

الأستاذ الدكتور محمد لطفى صابر استاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي .

كما تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمد احمد حسن استاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي مناقشًا ورئيسا

و الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد استاذ العقيدة الإسلامية ورئيس مجمع البحوث الاسلاميه "مشرفا

والأستاذ الدكتور

عبد الرحيم صلاح محمود رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد مناقشًا

الأستاذ الدكتور

محمد لطفى صابر استاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد مشرفا

هذا وقد حصل الباحث على درجة الماجستير فى الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد بتقدير امتياز.

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