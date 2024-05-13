بقدرات ممتازة.. أفضل تابلت سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب

تتميز أجهزة أبل اللوحية “ التابلت” بأنها الأفضل في العالم ولكن سعرها قد يكون عائقًا بالنسبة للكثيرين، وهناك عدد من الشركات التي تقدم أجهزة لوحية مميزة مثل سامسونج وشاومي.

ويتميز تابلت Galaxy Tab S7 FE المخصص للفئة المتوسطة من شركة سامسونج بعدد من القدرات المتميزة أبرزها بطارية ضخمة وشاشة فائقة الجودة إلى جانب معالج قوي بالإضافة إلى سعر مناسب.

مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FE

وحصل على شاشة من نوع TFT LCD ، ودقة 1600x2560 بيكسل، وسمك 6.3 مم وعرض 185 مم، ووزن حوالي 608 جم، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وعدد من الألوان من بينها الأسود، والفضي، والوردي والأخضر.

ويقدم كاميرا خلفية أحادية بدقة 8 ميجابيكسل، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 و30 إطار في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080 حتي 30 إطار في الثانية.

ويحتوي على بطارية ضخمة سعة 10090 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قلم ذكي Stylus ، ومنفذ للشحن من نوع USB Type-C 3.2 .

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 750G للنسخة التي تعمل بتقنية 5G أو معالج من نوع Snapdragon 778G لنسخة Wi-Fi من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 و 256 جيجابايت قابلة للتوسيع.

سعر تابلت سامسونج Galaxy Tab S7 FE

ويتوفر التابلت في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 15 ألفا و 999 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .