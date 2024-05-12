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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الجيش الأوكراني: الوضع صعب في خاركيف

خاركيف
خاركيف

وصف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، الوضع في منطقة خاركيف الحدودية الأوكرانية، في أعقاب تقدم القوات الروسية داخل المنطقة، بأنه وضع "صعب".

وقال سيرسكي، في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الأحد، إن "الوضع تدهور، هذا الأسبوع، في منطقة خاركيف بشكل كبير، وهناك معارك متواصلة في المناطق الحدودية على طول حدود الدولة مع الاتحاد الروسي."

ورغم أن سيرسكي أقر بأن الوضع "صعب" وأن القوات الروسية المهاجمة حققت "نجاحات جزئية" في بعض المناطق، فإنه أشار إلى أن "قوات الدفاع الأوكرانية تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على الخطوط والمواقع الدفاعية."

وكانت عدة مصادر قد ذكرت أن القوات الروسية شنت هجوما في الساعات الأولى من صباح أمس الِأول الجمعة في المنطقة الحدودية مع مدينة خاركيف الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه قد تم الاستيلاء على عدد من القرى الحدودية الأوكرانية بالقرب من بلدة فوفتشانسك. وأعلنت موسكو اليوم الأحد السيطرة على أربع قرى أخرى.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا بصورة متكررة إلى إرسال مزيد من المساعدة الدولية من أجل الدفاع عن بلاده، قد ذكر مؤخرا أن وقف الهجوم الروسي في خاركيف أصبح الآن "الهدف رقم واحد

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