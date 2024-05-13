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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأزمات النفسية تقود ربة منزل سوهاجية للتخلص من حياتها.. تفاصيل مؤلمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

دائما ما يحذر الأطباء النفسيين من الأزمات النفسية وضورة اكتشافها مبكرا وعلاجها، خاصة أنها قد تسبب في إيذاء الشخص لنفسه لدرجة تصل إلى الانتحار، وهذا ما حدث في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة سوهاج، حينما أقدمت ربة منزل في بداية العقد الرابع من العمر، على انهاء حياتها شنقاً داخل منزل أسرتها، بعد مرورها بحالة نفسية سيئة. 

تفاصيل الواقعة

أقدمت ربة منزل في بداية العقد الرابع من العمر، على انهاء حياتها شنقاً داخل منزل أسرتها دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده أقدام ربة منزل على إنهاء حياتها بمنزلها بدائرة المركز. 

وبالانتقال والفحص تبین وجود جثة المدعوة 'هاجر ر.ا.ع' 30 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، تتدلى بإيشارب معلق بجنش حديدي بسقف غرفة بالمنزل، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وأفاد كل من: والدها المدعو 'رمضان ا.ع.س' 58 سنة، ووالدتها المدعوة 'مكاسب ص.ع' 55 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، بأقدام نجلتهما المذكورة بالانتحار لسوء حالتها النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

 

سوهاج ربة منزل تفاصيل الواقعة الأزمات النفسية سوهاجية

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