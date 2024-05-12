الخارجية: التهجير القسري للفلسطينيين خطر كبير.. ومصر حذرت منه |فيديو

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح الفلسطينية كارثة إنسانية محققة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما تقوم به إسرائيل في غزة جريمة إبادة جماعية، لافتا إلى أن تنفيذ عمليات عسكرية في رفح خطر كبير على المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مصر حذرت أكثر من مرة برفضها التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تعمل بكل جهد للحيلولة دون تهجير الفلسطينيين قسريا.

وأضاف أن مصر تعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشددا على أنه لابد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن سياسات التجويع.