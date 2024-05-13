هيغنيك عن الفلاجشيب وبسعر أرخص.. أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

يتميز هاتف Galaxy A55 من شركة سامسونج بأنه أقوى منافس لهواتف الفلاجشيب بسعر رخيص، حيث يضم الهاتف عددًا من القدرات الكبيرة أبرزها بطارية ضخمة وكاميرا فائقة الدقة ومعالج قوي، إلى جانب سعر يعادل نصف ثمن هاتف من فئة الفلاجشيب.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A55

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع S-AMOLED قياس 6.6 بوصة، بجودة +FHD، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية للزجاج من نوع Gorilla Glass Victus.

يقدم كاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة OIS، وكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يحتوي على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB-C، و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3.

يعمل بمعالج من نوع Exynos 1480 من إنتاج شركة سامسونج، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل الأحدث Android 14 مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 6.1.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A55

ويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 21 ألف و 699 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .