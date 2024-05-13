عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هيغنيك عن الفلاجشيب وبسعر أرخص.. أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A55

يتميز هاتف Galaxy A55 من شركة سامسونج بأنه أقوى منافس لهواتف الفلاجشيب بسعر رخيص، حيث يضم الهاتف عددًا من القدرات الكبيرة أبرزها بطارية ضخمة وكاميرا فائقة الدقة ومعالج قوي، إلى جانب سعر يعادل نصف ثمن هاتف من فئة الفلاجشيب.  

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A55

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع S-AMOLED قياس 6.6 بوصة، بجودة +FHD، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية للزجاج من نوع Gorilla Glass Victus.

يقدم كاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة OIS، وكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يحتوي على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB-C، و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3.

يعمل بمعالج من نوع Exynos 1480 من إنتاج شركة سامسونج، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل الأحدث Android 14 مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 6.1.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A55

ويتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 21 ألف و 699 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

هاتف Galaxy A55 Galaxy A55 سامسونج Galaxy A55 سامسونج هواتف الفلاجشيب هواتف الفئة المتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

أحمد سليمان: الزمالك تكبد 19 مليون جنيه في مباراتين ونحتاج للعدالة

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

حسن المستكاوي يوضح سبب تراجع أداء نهضة بركان

عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الخضري: كأس الكونفدرالية ينادي الزمالك.. ونهضة بركان تراجع بدنيا في الشوط الثاني

3 كلمات اوعى تدعي بيهم لأبنائك في الامتحانات

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

قبل انطلاق الجلسات.. تعرف على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

هيغنيك عن الفلاجشيب وبسعر أرخص.. أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

سعر الذهب اليوم 13-5-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. جنا عمرو دياب تستعرض رشاقتها

شاهد.. ميرهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور

طريقة عمل الأرز بلبن زي المحلات

فستان جريء.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-