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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| زوجة عصام صاصا تكشف تفاصيل حالته الصحية.. وظهور صادم لـ ميادة الحناوي

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن عصام صاصا وميادة الحناوي.

 

 

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

قال السيناريست مدحت العدل، أن الفنانة ياسمين صبري ممثلة جيدة ولكنها لم تقدم دورا قويا حتى الأن، ولكن فيما معناه كممثلة أن تطور من موهبتها.

أوقفوا تسليح إسرائيل.. فنان عالمي مصري يتضامن مع فلسطين في المحافل الدولية

نشر الفنان البريطاني المصرى العالمى خالد عبد الله، صورا له على السجادة الحمراء لـ حفل توزيع جوائز البافتا للتليفزيون، أثناء دعمه للشعب الفلسطينى، وعلق على الصور قائلاً: "كل واحد من هؤلاء الـ 14.000 ترتر هو طفل قُتل في غزة، اضرب ذلك في 2.46 وستحصل على عدد الوفيات الحالي، أكثر من 34500.. أوقفوا تسليح إسرائيل".

 

ردا على اتهامه بتعاطي المخدرات.. زوجة عصام صاصا تكشف تفاصيل حالته الصحية

ردت جهاد ماهر، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا على حقيقة تعاطيه المخدرات.

وأكدت زوجة عصام صاصا أن لديها كافة الإثباتات والأدلة على أن الحادث قتل خطأ.

 

هل أجرت عملية تجميل.. ظهور صادم لـ ميادة الحناوي بعد غياب

أثارت الفنانة ميادة الحناوي الجدل بعد ظهورها بشكل مختلف في أحدث ظهور لها .

ولقت الصور انقسام على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجرائها عملية تجميل .

عصام صاصا ميادة الحناوي

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