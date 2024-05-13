أخبار الفن| زوجة عصام صاصا تكشف تفاصيل حالته الصحية.. وظهور صادم لـ ميادة الحناوي

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن عصام صاصا وميادة الحناوي.

قال السيناريست مدحت العدل، أن الفنانة ياسمين صبري ممثلة جيدة ولكنها لم تقدم دورا قويا حتى الأن، ولكن فيما معناه كممثلة أن تطور من موهبتها.

نشر الفنان البريطاني المصرى العالمى خالد عبد الله، صورا له على السجادة الحمراء لـ حفل توزيع جوائز البافتا للتليفزيون، أثناء دعمه للشعب الفلسطينى، وعلق على الصور قائلاً: "كل واحد من هؤلاء الـ 14.000 ترتر هو طفل قُتل في غزة، اضرب ذلك في 2.46 وستحصل على عدد الوفيات الحالي، أكثر من 34500.. أوقفوا تسليح إسرائيل".

ردت جهاد ماهر، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا على حقيقة تعاطيه المخدرات.

وأكدت زوجة عصام صاصا أن لديها كافة الإثباتات والأدلة على أن الحادث قتل خطأ.

أثارت الفنانة ميادة الحناوي الجدل بعد ظهورها بشكل مختلف في أحدث ظهور لها .

ولقت الصور انقسام على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجرائها عملية تجميل .