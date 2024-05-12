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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أوقفوا تسليح إسرائيل.. فنان عالمي مصري يتضامن مع فلسطين في المحافل الدولية

خالد عبد الله
خالد عبد الله

نشر الفنان البريطاني المصرى العالمى خالد عبد الله، صورا له على السجادة الحمراء لـ حفل توزيع جوائز البافتا للتليفزيون، أثناء دعمه للشعب الفلسطينى، وعلق على الصور قائلاً: "كل واحد من هؤلاء الـ 14.000 ترتر هو طفل قُتل في غزة، اضرب ذلك في 2.46 وستحصل على عدد الوفيات الحالي، أكثر من 34500.. أوقفوا تسليح إسرائيل".

كما كتب عبد الله على يده نفس العبارة STOP ARMING ISRAEL أو أوقفوا تسليح إسرائيل.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز Bafta TV لعام 2024 في لندن، وتقوم قناة BBC ببث الحفل، لكن البث لن يكون مباشرًا، حيث سيتم عرض نسخة معدلة على الشاشات فيما بعد.


وظهر النجم البريطاني المصري، خالد عبد الله، في الفترة الأخيرة في أكثر من حدث عالمي أبرزها العرض الخاص لمسلسل "التاج – The crown" في لندن، وحفل توزيع جوائز "إيمي" و"جولدن جلوب".

وفي نوفمبر 2023 استغل تواجده على السجادة الحمراء للعرض الخاص لمسلسل "ذا كراون" وتواجد عدسات كاميرات القنوات الإخبارية، ورفع يديه أمام الكاميرا بعد أن كتب عليها رسالة بالإنجليزية "أوقفوا إطلاق النار".

وحرص في أغلب الحفلات على الظهور وهو يتضامن مع غزة بوضع دبابيس على هيئة "حمامة سلام" تحمل شعار "أوقفوا إطلاق النار"، وخلال وقفات أخرى استخدم عبارات كتبها بحبر أسود على يده جاء في مضمونها "أوقفوا إطلاق النار".

وكان لظهوره في مختلف المناسبات على السجادة الحمراء أثر مدوٍ؛ حيث صنع دعمه لشعب غزة عناوين في الصحف؛ تدعو الاحتلال لوقف إطلاق النار، ومناشدات قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإنهاء الاحتلال الصهيوني مجـ ازره وجرائمه في غزة.

ولعب النجم العالمي خالد عبد الله، دور شخصية "دودي الفايد" نجل رجل الأعمال المصري الراحل الملياردير محمد الفايد، والذي كان على علاقة عاطفية مع الأميرة ديانا قبل وفاة الثنائي في حادث سيارة عام 1997، في مسلسل نتفليكس The crown.

خالد عبد الله

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