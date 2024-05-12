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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ردا على اتهامه بتعاطي المخدرات.. زوجة عصام صاصا تكشف تفاصيل حالته الصحية

عصام صاصا
عصام صاصا

ردت جهاد ماهر، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا على حقيقة تعاطيه المخدرات.

وأكدت زوجة عصام صاصا أن لديها كافة الإثباتات والأدلة على أن الحادث قتل خطأ.

وأضافت زوجة مطرب المهرجانات، في ستوري لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن عصام صاصا في حالة انهيار، موضحة: جوزي تعبان وكل ما ييجي يتكلم مع حد يفتكر الموقف ويعيط، ومش لازم بقى يطلع يقول لكم شوفوني يا جماعة أنا مكسور إزاي ومتدمر، وعيب اللي بتعملوه ده وربنا ما يحطكم في اللي هو فيه.

وأكدت أن عصام صاصا لم يحكم عليه حتى الآن: ممكن تبطلوا قرف عصام مخدش 7 سنين ومفيش حكم أصلا.

وأضافت: بتقولوا عصام كان شارب معرفش إيه، ولحد دلوقتي نتيجة التحاليل مظهرتش وحاسة أن شوية وهتقولوا عليه إرهابي وسارق فلوس الناس، ولا علشان إحنا مش بنرد فأنتم هتسوقوا فيها، وما تقلقوش هانت وكل واحد عمل فيلم ما يزعلش والحساب يجمع.

عصام صاصا

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