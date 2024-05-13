عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

350 قرشا تراجع| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

الدولار
الدولار

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، اليوم، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية بعد صعود ملحوظ، حيث هبط بنحو 3.58 جنيه من أعلى سعر وهو 50.85 جنيها.

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي بيانا بشأن ارتفاع الاحتياطي صافي الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

36 جنيها| مفاجأة قريبة بشأن سعر الدولار وهذا ثمنه الآن بالبنوك

رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 12 مايو

هبوط جديد في سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات الأسبوع

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 مايو

وكانت وزيرة التخطيط أعلنت عن تسلم مصر دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري، وهو ما يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف وقد يردى إلى تراجع الدولار مجددا.

وتوقع الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث في كلية السياسة والاقتصاد جامعة قناة السويس،  أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات .

أقل من 40 جنيها

وتوقع الخبير الاقتصادي،  في تصريحات لصدى البلد، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك لما بين 36 و38 جنيها خلال الفترة المقبلة بعد دخول التدفقات النقدية لمصر، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق.

وشهد سعر الدولار في البنوك تراجعا لأقل من 48 جنيها، ويظل متراجعا بفارق كبير من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم،  والتي أصيبت بالشلل بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 47.21  جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.34  جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  47.23 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.33 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 47.23 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.33 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  47.23 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.33 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وهناك الكثير يبحثون عبر جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، ويهتم بمعرفته الكثير خاصة رجال الأعمال والتجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الماضي بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، قبل أن يتراجع إلى أقل من 48 جنيها.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم سعر الدولار بالسوق السوداء سعر الدولار اليوم بنك مصر سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

350 قرشا تراجع| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

أحمد سليمان: الزمالك تكبد 19 مليون جنيه في مباراتين ونحتاج للعدالة

موضوعات متعلقة

هبوط جديد في سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات الأسبوع

36 جنيها| مفاجأة قريبة بشأن سعر الدولار وهذا ثمنه الآن بالبنوك

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11 مايو 2024

ترشيحاتنا

حادث خطير.. روسيا تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا في الهجوم الأوكراني على بيلجورود

حدث ليلًا| إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. مصري يفوز بجائزة صيدلي كندا 2024.. منهم وزيرة حاصلة على الدكتوراه من القاهرة.. السيرة الذاتية للحكومة الكويتية الجديدة

أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل أوبو للشباب ومحدودي الدخل.. وأفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة

عبد الجليل: شحاتة ودونجا الأفضل في الزمالك أمام نهضة بركان

توهان.. هاني حتحوت يعلق على هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

الكومي: الأهلي رمز الوطنية ومصير أزمة الشحات والشيبي في يد لجنة الانضباط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح بكثرة؟

بملابس رياضية.. جنا عمرو دياب تستعرض رشاقتها

شاهد.. ميرهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور

طريقة عمل الأرز بلبن زي المحلات

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-