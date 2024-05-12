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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 12 مايو

أسعار الدولار يوم
أسعار الدولار يوم الأحد

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري رسميا على مدار تعاملات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي بقيمة 50 قرش.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم مستهل تعاملات يوم الأحد 12 مايو 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع مقارنة بنحو 48.20 جنيه مستهل تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا انخفاضا بقيمة 50 قرش.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنوك ( قطر الوطني QNB، الاستثمار العربي، الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، الأهلي المصري، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني  ) نحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. 

 

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف العربي الدولي نحو 47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع. 

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 47.28 جنيه للشراء و 47.38 جنيه للبيع. 

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع. 

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، البركة، HSBC، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول،ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد ) نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

يقدّم  مصرف أبوظبي الإسلامي  أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم مسجلا 47.60 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي بخفض العملة المحلية أمام الجنيه المصري وفق لآلية العرض والطلب لتوحيد سعر الصرف في السوقين الموازية والرسمية. 

 

 


 

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