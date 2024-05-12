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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

36 جنيها| مفاجأة قريبة بشأن سعر الدولار وهذا ثمنه الآن بالبنوك

الدولار
الدولار

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، اليوم، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية بعد صعود ملحوظ، حيث هبط بنحو 3.58 جنيه من أعلى سعر وهو 50.85 جنيها.

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي بيانا بشأن ارتفاع الاحتياطي صافي الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

سعر الدولار

وكانت وزيرة التخطيط أعلنت عن تسلم مصر دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري، وهو ما يؤثر بالإيجاب على سعر الصرف وقد يردى إلى تراجع الدولار مجددا.

وتوقع الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي والباحث في كلية السياسة والاقتصاد جامعة قناة السويس،  أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات .

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11 مايو 2024

رسميا أسعار الدولار بالبنوك اليوم 11 مايو 2024

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار

شعبة الخضار والفاكهة: الدولار ليس له علاقة بالأسعار

أقل من 40 جنيها

وتوقع الخبير الاقتصادي،  في تصريحات لصدى البلد، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك لما بين 36 و38 جنيها خلال الفترة المقبلة بعد دخول التدفقات النقدية لمصر، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق.

وشهد سعر الدولار في البنوك تراجعا لأقل من 48 جنيها، ويظل متراجعا بفارق كبير من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 47.3  جنيه للشراء و 47.4  جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.3  جنيه للشراء و 47.4  جنيها للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم،  والتي أصيبت بالشلل بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 47.27  جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.40  جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  47.3  جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.4  جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 47.3  جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 47.4  جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  47.3  جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 47.4  جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وهناك الكثير يبحثون عبر جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، ويهتم بمعرفته الكثير خاصة رجال الأعمال والتجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الماضي بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، قبل أن يتراجع إلى أقل من 48 جنيها.

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