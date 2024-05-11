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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا أسعار الدولار بالبنوك اليوم 11 مايو 2024

صدى البلد

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم السبت 11 مايو 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك :

 

سعر الشراء: 47.48 جنيه

 

سعر البيع: 47.62 جنيه

 

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

 

سعر الشراء: 47.51 جنيه

 

سعر البيع: 47.61 جنيه

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الشراء: 47.5 جنيه

 

سعر البيع: 47.6 جنيه

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 

سعر الشراء: 47.5 جنيه

 

سعر البيع: 47.6 جنيه

 

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

 

سعر الشراء: 47.5 جنيه

 

سعر البيع: 47.6 جنيه

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

 

سعر الشراء: 47.77 جنيه

 

سعر البيع: 47.87 جنيه

 

سعر الدولار في بنك البركة

 

سعر الشراء: 47.5 جنيه

 

سعر البيع: 47.6 جنية

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