قمحة: مصر لم تكن مطالبة بالتصعيد المباشر من اللحظة الأولى ضد الاحتلال

قال الكاتب أحمد ناجي قمحة، إن الدولة المصرية كانت منحازة دائما للقضية الفلسطنية، منوها أن الاستراتيجية المصرية تقوم على حماية الأمن القومي المصري والعربي والفلسطيني.



وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الدولة المصرية لم تكن مطالبة بالتصعيد المباشر من اللحظة الاولى، منوها أن مصر انتقلت من كونها لاعب إقليمي قوي إلى شريك استراتيجي أساسي في الصراعات الإقليمية.



واوضح ان مصر كانت حريصة على إنفاذ المساعدات للجانب الفلسطيني، اضافة الى دفعها للتسوية السياسية، وتحقيق الحلم العربي بإعلان دولة فلسطين.



وأكد أنه كانت هناك مطالب من بعض القوى السياسية المصرية، بالتصعيد من الدولة المصرية، وهذا أمر مشروع وعلى الجانب الآخر كان هناك اراء متوازنة، وهذا الأمر لا شيء فيه طالما مبينة على أرضية وطنية مشتركة.