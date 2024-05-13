عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قمحة: مصر لم تكن مطالبة بالتصعيد المباشر من اللحظة الأولى ضد الاحتلال

أحمد ناجي قمحة
أحمد ناجي قمحة

قال الكاتب أحمد ناجي قمحة، إن الدولة المصرية كانت منحازة دائما للقضية الفلسطنية، منوها أن الاستراتيجية المصرية تقوم على حماية الأمن القومي المصري والعربي والفلسطيني.

وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن الدولة المصرية لم تكن مطالبة  بالتصعيد المباشر من اللحظة الاولى، منوها أن مصر انتقلت من كونها لاعب إقليمي قوي إلى شريك استراتيجي أساسي في الصراعات الإقليمية.

واوضح ان مصر كانت حريصة على إنفاذ المساعدات للجانب الفلسطيني، اضافة الى دفعها للتسوية السياسية، وتحقيق الحلم العربي بإعلان دولة فلسطين.

وأكد أنه كانت هناك مطالب من بعض القوى السياسية المصرية، بالتصعيد من الدولة المصرية، وهذا أمر مشروع وعلى الجانب الآخر كان هناك اراء متوازنة، وهذا الأمر لا شيء فيه طالما مبينة على أرضية وطنية مشتركة.

أحمد قمحة قصواء الخلالي مصر الكيان الصهيونى فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك: أعطى الثقة لـ نهضة بركان

أحمد سليمان: الزمالك تكبد 19 مليون جنيه في مباراتين ونحتاج للعدالة

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

حسن المستكاوي يوضح سبب تراجع أداء نهضة بركان

بـ10 بطولات.. ميدو يعلق على نتيجة لقاء الذهاب في نهائي الكونفدرالية

ترشيحاتنا

الخضري: كأس الكونفدرالية ينادي الزمالك.. ونهضة بركان تراجع بدنيا في الشوط الثاني

3 كلمات اوعى تدعي بيهم لأبنائك في الامتحانات

عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب في السوق

قبل انطلاق الجلسات.. تعرف على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

هيغنيك عن الفلاجشيب وبسعر أرخص.. أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

سعر الذهب اليوم 13-5-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. جنا عمرو دياب تستعرض رشاقتها

شاهد.. ميرهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور

طريقة عمل الأرز بلبن زي المحلات

فستان جريء.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-